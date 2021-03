Em plena pandemia voluntário roça espaço público no Nilo Soares Gonçalves

Compartilhe















Um pedido do Vice -presidente do bairro Nilo Soares Gonçalves, Luis Euclides Gonçalves da Rosa à Prefeitura, no sentido de fazer a limpeza em espaços públicos do bairro no matagal que cresce rápido com as últimas chuvas foi atendido em parte.

Ele informa que a Prefeitura liberou um trator e um voluntário está realizando o serviço. Ele também utiliza uma máquina de cortar grama.

Ele destaca o auxílio do setor da Secretaria de Infraestrutura, e ainda mais o voluntário senhor Eli Silveira Ribeiro que mora na Segabinazzi e se prontificou a ajudar.

“Mesmo em pandemia e bandeira preta este voluntário que já é amigo do bairro demonstram um grande espírito público neste momento tão difícil a todos”, destacou o líder comunitário.

Vários espaços públicos de Alegrete estão com pasto alto e a demanda do setor de limpeza da Prefeitura é grande. As parcerias mais do que nunca são importantes, lembrou Luis Euclides.

Vera Soares Pedroso