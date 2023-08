Em pleno inverno, altas temperaturas farão parte dos próximos dias dos alegretenses

Nesse inverno, as baixas temperaturas têm sido raras, isso se explica pelo fato do El Niño aquecer as águas do Oceano Pacífico aumentando a temperatura na região sul.

Na quarta-feira, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 11ºC, durante o dia a maxíma foi de 30ºC. Nessa quinta-feira, a temperatura aumenta e chega aos 32ºC. As baixas temperaturas voltam somente no sábado, quando chove e entra uma onda de frio.

Colisão entre Fiesta e Honda deixa homem ferido

Em rápida caminhada pelo centro da cidade, percebe-se diversas pessoas com roupas de verão e consumindo produtos da estaçãodo sol. Sorvetes, picolés são marcas desses últimos dias em Alegrete.