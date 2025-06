Em processo licitatório não haverá cobrança no rotativo a partir de quarta- feira em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete informa que o contrato do estacionamento rotativo será encerrado na próxima quarta-feira (25). Esse modelo existe em Alegrete há 10 anos com 900 vagas.

Um novo modelo, 50% tecnológico (aplicativos e sensores) e 50% humanizado (orientadores de trânsito), já está em licitação e será implantado em até 60 dias

Durante essa transição, no período do processo de licitação, não haverá cobrança pelo uso das vagas rotativas, portanto, não adquiram novos créditos, pois não haverá reembolso.

O Secretário Uilliam Rodolfo Almeida explicou, em ocasião passada, que o novo processo contemplará um aporte tecnológico significativo, com sistema de localização de vagas, compra de saldo via app, “point pay” para os comerciantes que aderirem e parquímetros.

Rotativo cresce em arrecadação

O novo edital será um processo novo e vai ser na modalidade concorrência onde as empresa interessadas apresentam suas propostas de acordo com o documento. Conforme apurou o PAT, para a nova empresa que for explorar o estacionamento rotativo, o serviço terá de ser híbrido: 50% no sistema de parquímetros e os outros 50% com atuação humana (fiscal). A licitação passa pela implementação da tecnologia e a percentual de 18% deve aumentar nesse novo processo.