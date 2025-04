Em quatro meses, Câmara de Alegrete utilizou mais de R$ 36 mil em diárias

O Portal Alegrete Tudo conferiu o gasto de diárias da Câmara nos primeiros quatro meses do ano. Os valores detalhados podem ser conferidos no Portal de Transparência. Entre o dia 1º de janeiro até o próximo dia 30 de abril, os gastos totais do Legislativo são de R$ 36.388,44 usados em diárias, valores estes de vereadores e servidores da Casa.

Entre os 15 vereadores, apenas quatro ainda não tiveram valores gastos em diárias. Gilmar Martins/PCdoB; Eder Fioravante/PDT; João Monteiro/Progressistas e José Pillar/Progressistas. Os outros 11 parlamentares somaram R$ 25.200,00 nesses três meses de mandato. O vereador Joceli Oviedo/MDB lidera a lista com R$ 3.937,40 ; seguido da vereadora Caroline Figueiredo/MDB com R$ 3.150,00 ; Firmina Soares/PDT com R43.097,50 ; Patty Bronze/Progressistas R$ 2.992,50 e Rudi Pinto/PDT R$ 2.362,50. Os demais tem valores de diárias entre R$ 2.100,00 e R$ 1.837,50. O vereador Jaime Duarte/Republicanos usou o menor valor até então, com R$ 210,00.

A diária dos vereadores é uma verba indenizatória destinada a cobrir despesas de viagem quando o vereador se desloca do município para cumprir atividades ligadas à sua função. Essa verba serve para custear alimentação, hospedagem e locomoção. No portal de transparência é possível conferir o destino de cada vereador e a atividade em participou.

Os valores pagos em diárias são idênticos entre servidores e vereadores. Para dentro do Rio Grande do Sul, a diária é fixada em R$ 420,00. Já para Porto Alegre, o custo aumenta para R$ 525,00. Uma viagem fora do RS, o valor com 5% sobe para RS 630,00. Uma diária para Brasília, Capital Federal tem 100% do valor, passa para R$ 840,00 o dia.

Entre os servidores da Câmara o valor total de diárias paga nesse trimestre foi de R$ 11.188,43 envolve assessores e motoristas dos parlamentares e demais profissionais técnicos da Câmara. O maior gasto em diária foi de R$ 5.932,50 e o menor foi uma meia diária de R$ 210,00 a um servidor/motorista conduzir um vereador até Santana do Livramento. Do maior valor entre os servidores, foi para deslocamentos com mais vereadores até Porto Alegre, em cumprimento de agendas.

Por que são pagas diárias: