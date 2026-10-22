Em razão da chuva, Noite de Clamor pelo Brasil será realizada no CAID, em Alegrete

Em razão da chuva, o encontro será realizado no CAID, reunindo participantes de diferentes igrejas em um momento de fé, comunhão e oração pela nação.

A programação prevê louvor, momentos de clamor e ministração da Palavra de Deus. A proposta é dedicar a noite à oração pelo Brasil, pelas famílias, pelas autoridades e pelo futuro do país.

A iniciativa busca reunir cristãos de diferentes denominações em torno da fé em Jesus Cristo, promovendo a união, a esperança e a intercessão, independentemente de diferenças políticas ou ideológicas.

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Como inspiração para o encontro, os organizadores destacam o texto bíblico de 1 Timóteo 2:1, que orienta os fiéis a realizarem súplicas, orações e intercessões em favor de todos.

Os participantes são convidados a levar cadeiras e chimarrão, além de convidar familiares e amigos para compartilhar o momento.

Serviço

Evento: Uma Noite de Clamor pelo Brasil

Data: Quinta-feira, 22 de outubro

Horário: A partir das 19h

Local: CAID, em Alegrete

Programação: Louvor, oração e Palavra de Deus

A comunidade está convidada a participar do encontro, que tem como propósito reunir pessoas em oração pelo Brasil.