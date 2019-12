Em ritmo de desburocratização, Secretaria de Administração implanta assinatura digital

A partir janeiro a Secretaria de Administração estará iniciando o processo de assinatura digital das Portarias. A iniciativa faz parte do processo modernização que a Prefeitura vem implantando em alguns serviços.

A mudança tem três aspectos fundamentais:

Economia de papel: haverá redução de 40 mil folhas para cerca de 13 mil, uma economia de 27 mil folhas anualmente. Serão impressas apenas as fichas dos servidores, ainda obrigatórias, mas que, em breve, também serão digitalizadas.

Preservação do meio ambiente: a redução no uso do papel é uma prática sustentável que contribui nos cuidados com o meio ambiente, preservando árvores e diminuindo a poluição.

Praticidade: a implantação do novo método além de agilizar o serviço, vai reduzir o tempo que gasto com a assinatura manual das portarias.

Para o secretário Jesse Trindade o uso de novas ferramentas é essencial no processo de desburocratização do serviço público. “A vantagem de utilizar a tecnologia é que nos permite manter a eficiência sem perder a qualidade”.

A diretora de Recursos Humanos, Giovana Ricaldi, explica que além de facilitar o acesso dos servidores, o novo sistema vai permitir que ela execute outras tarefas durante o tempo que utilizava para assinar as Portarias.

As Portarias com assinatura digital estarão disponíveis no menu ‘Serviços ao Cidadão’, no site da Prefeitura de Alegrete. Os servidores estão sendo orientados sobre a maneira de acessá-las.

DPCom PMA