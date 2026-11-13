Em tempos difíceis, ser gentil pode transformar o dia de alguém

Em meio à correria do cotidiano, às preocupações e às dificuldades enfrentadas por muitas pessoas, praticar a gentileza pode fazer uma grande diferença. Mais do que uma atitude ocasional, ser gentil deve ser um exercício diário, capaz de promover empatia, respeito e solidariedade.

A data está fortemente associada à célebre frase “Gentileza gera gentileza”, lema eternizado por José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza. Ele percorreu as ruas do Rio de Janeiro deixando mensagens de amor, paz e respeito, por meio de pinturas nas pilastras dos viadutos da cidade. Sua mensagem permanece atual e convida à reflexão sobre a importância de olhar com mais atenção para o próximo.

Em um momento em que muitas pessoas enfrentam tristeza, desânimo, falta de esperança ou dificuldades pessoais, pequenos gestos podem representar um incentivo e até mudar o dia de alguém. A empatia, a escuta ativa, o respeito no trânsito e o cuidado com a saúde mental também fazem parte dessa corrente de boas atitudes.

A gentileza pode estar presente nas situações mais simples do dia a dia. Ajudar um idoso a atravessar a rua, orientar uma criança, oferecer o assento a pessoas mais velhas ou gestantes em locais de espera e proteger os animais são exemplos de atitudes que demonstram cuidado e consideração.

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Há também gestos que não custam nada, mas podem ter um significado enorme para quem os recebe. Uma palavra de incentivo, um abraço, uma oração ou simplesmente dedicar alguns minutos para ouvir alguém são demonstrações de carinho que podem fazer toda a diferença.

Para a psicóloga Nádia Mileto, mesmo diante da rotina atribulada e dos problemas que cada pessoa precisa resolver, não custa praticar a gentileza, inclusive com quem não se conhece.

Segundo ela, ninguém sabe o que o outro está enfrentando ou como foi o seu dia. Por isso, uma atitude respeitosa e acolhedora pode ter um impacto positivo na vida de alguém. Além de beneficiar quem recebe, a gentileza também proporciona bem-estar a quem a pratica.

Afinal, não é preciso realizar grandes ações para fazer a diferença. Muitas vezes, basta um pouco de atenção, respeito e disposição para ajudar. Neste 13 de novembro, mais do que lembrar o Dia da Gentileza, a proposta é transformar essa atitude em hábito, levando para todos os dias a mensagem que atravessa gerações: gentileza gera gentileza.

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