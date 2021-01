Em visita ao filho no Presídio, mãe é flagrada com 12 celulares

Compartilhe















Mulher de 48 anos foi detida pelos agentes da Susepe ao tentar realizar a entrega de um televisor de 32 polegadas no Presídio Estadual de Alegrete.

Mãe de um apenado, a acusada chegou ao PEAL com a TV e um termo de doação. Ela foi recebida pelos agentes da Susepe que passaram o produto no detector, como é feito com todos os objetos que são levados aos detentos.

Sendo assim, os agentes constataram que havia produtos ilícitos no interior do televisor. Ao ser aberto foram localizados 12 aparelhos de celulares, carregadores e fones de ouvido. Diante do exposto, a mulher argumentou que teria sido orientada pelo filho a ir em um endereço para pegar a TV e posteriormente levá-la ao PEAL. A mãe do apenado foi encaminhada à Delegacia de Polícia com os objetos apreendidos. Em contato com o Delegado Maurício Arruda foi determinado registro simples por tentativa de entrar com celulares no Presídio Estadual de Alegrete.

Depois de ouvida, a mulher foi liberada.