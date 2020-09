EMATER e SAP avaliam o atual estágio de pomares oliveiras de Alegrete

Compartilhe











Uma equipe da EMATER de Alegrete e um técnico da SAP estiveram no último mês de agosto para um levantamento de folhas em plantações de Oliveira aqui no Município.

Carlos Suertegaray da EMATER diz que o trabalho acontece em todo o RS onde existe essa cultura que está em fase inicial. Também pesquisam o desenvolvimento de plantações de Nogueira Pecam.

Aqui, em Alegrete, a equipe esteve realizando este trabalho em 7 localidades do interior do Município.

-Como é uma cultura nova todos estão aprendendo e este levantamento envia material (solo)e folhas para o laboratório da Secretaria de Agricultura do Estado que faz a análise.

Suertegaray diz que já estão esperando o resultado ainda este mês e, conforme o que for apontado, vão ajudar os produtores no sentido de análise técnica do que precisa para ajudar a melhorar a produção. Os pomares de oliveiras aqui em Alegrete são novos e têm de uma a três anos. Para começara produzir a oliveira leva cinco anos, observou o técnico da EMATER.