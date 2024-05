Emater garante que 80% da safra da soja tem boa qualidade no Rio Grande do Sul

Share on Email

Cerca de 80% da safra 2023/2024 de soja do Rio Grande do Sul têm boa qualidade, garantiu, na última quarta-feira, o diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera. De fato, a projeção de uma safra recorde de 22,24 milhões de toneladas do grão, como a anunciada na Expodireto Cotrijal, em março, não existe mais, assim como a estimativa de produtividade média de 3.329 quilos por hectare.

No entanto, o dirigente lembra que a maior parte da colheita foi concluída até a última semana de abril, quando efetivamente o alto volume de água invadiu lavouras, silos e propriedades. A estimativa da Emater-RS/Ascar é que 1 milhão de hectares de soja esteja em risco nas áreas mais atingidas pelas cheias. São plantações cultivadas principalmente na porção Central e em parte do Litoral do Estado.

A estimativa de plantio na safra 2023/24 é de 1.098.900 hectares na área da regional da EMATER de Bagé e Alegrete com municípios da região campanha e fronteira oeste. A área estimada significa um aumento de aproximadamente 2,68% em relação a cultivada no ano anterior. (Fonte Ipan/Emater).



Conforme o relatório foram observadas filas nas empresas que recebem grãos com a grande concentração de máquinas envolvidas com a colheita. Houve ampliação dos horários normalmente adotados para operação, incluindo também o período da manhã quando normalmente a umidade das plantas e grãos encontra-se mais elevada. Na recepção dos grãos, relatos de dificuldades e lentidão para realização da descarga dos caminhões nos tombadores devido alta umidade dos grãos que formam placas nas carrocerias e não caem naturalmente nas impurezas.

Os preços pagos aos agricultores variaram de R$ 117,00 a R$ 125,00/sc de 60 quilos, sendo que a maior ocorrência foi de R$ 117,00/sc. Estável na maior ocorrência em relação à semana anterior.