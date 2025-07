Emater orienta produtores sobre como acessar o Plano Safra

Os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar já estão à disposição para orientar e elaborar projetos técnicos e de crédito para o Plano Safra 2025/2026. Os anúncios dos investimentos foram realizados pelo governo federal na segunda-feira, dia 30 de junho, e terça-feira, 1º de julho, prevendo ampliação do crédito rural, juros negativos para a produção de alimentos e mecanização agrícola e linhas novas para irrigação sustentável, quintais produtivos para mulheres rurais, cooperativas e transição agroecológica.

No ano de 2024, a Emater/RS-Ascar encaminhou para os agentes financeiros 32.098 projetos de custeio e investimentos, contemplando 26.301 famílias, com aporte de R$ 2,1 bilhões. De acordo com o coordenador estadual de crédito rural, Célio Colle, “para o próximo período a Instituição pretende atingir mais famílias, com segurança, através do crédito assistido.

Já no período 2025/2026, o Plano Safra da Agricultura Familiar terá no total R$ 89 bilhões para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras. Para os médios produtores serão R$ 69,1 bilhões e para os grandes produtores mais R$ 447 bilhões, resultando em R$ 605,1 bilhões.

RECURSOS

Com recorde histórico de recursos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e juros reais negativos para a produção de alimentos, o objetivo é garantir comida barata na mesa das famílias brasileiras. Em 2025 o Pronaf completa 30 anos e terá destinado um valor de R$ 78,2 bilhões para custeio e investimento, além de R$ 10,8 bilhões para o Proagro Mais, Garantia Safra, PGPM-Bio, Assistência Técnica, Compras Públicas e Programa EcoForte.

Outro grande destaque é a assinatura do decreto do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o Pronara, que tem como objetivo fomentar práticas agrícolas mais seguras, resilientes e saudáveis. O programa prevê ações integradas de pesquisa científica, monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) e ampliação do uso de bioinsumos.

Destaca-se também o Programa de Financiamento a Sistemas Agropecuários Sustentáveis (RenovAgro), antigo ABC, que visa a recuperação de pastagens, implantação e melhoramento de sistemas de produção orgânica, sistemas de plantio direto na palha, integração lavoura com pecuária, com florestas, implantação de sistemas agroflorestais, uso de bioinsumos e a adequação de práticas conservacionista , entre outras atividades que visam a mitigação dos impactos ao aquecimento ambiental, atendendo as premissas do Programa ABC+.

Para o crédito rural, foram mantidas as taxas de juros para a produção de alimentos no Pronaf Custeio, entre 2 e 3%, dependendo da linha. Para aquisição de máquinas e equipamentos, os juros variam de 2,5 e 8%, dependendo da renda familiar e da linha de investimentos.

Com informações da EMATER/RS