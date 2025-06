Emater projeta boa safra de trigo para Alegrete

Endividamento, acesso restrito ao crédito e temores em relação ao clima são os responsáveis pela diminuição de quase 10% na área estimada pela Emater/RS, no plantio do trigo em 2025, principal cultura de inverno do Rio Grande do Sul.

Na divulgação dos dados coletados entre 12 de maio e 9 de junho, na manhã da última segunda-feira, a Emater projetou que o Estado terá 1,19 milhão de hectares semeados com a cultura, 9,98 % a menos que no ano passado, quando plantou 1,33 milhão de hectares.

Com isso, a produção foi estimada em 3,59 milhões de toneladas, com queda de 2,95% em relação ao obtido na safra de 2024, em torno de 100 mil toneladas a menos.

No total, a área destinada às culturas de inverno no Rio Grande do Sul, em 2025, deverá chegar a 1,83 milhão de hectares, 2,78% menor que a de 2024. A produção, contudo, deve fechar 4,93 milhões de toneladas, 2,25% maior que a da safra anterior.

Quanto ao clima, o estudo meteorológico aponta que a safra de inverno terá menos intercorrências negativas que a do ano passado, com chuvas próximas da média no início do plantio, levemente em atraso em razão da umidade prevista para os próximos dias; terceiro trimestre com proximidade da média, mas neste caso para menos chuva; e, a partir de setembro, com tempo mais seco, o que pode favorecer a colheita.

Já, em Alegrete, segundo dados do engenheiro agrônomo, Tiago Pedroso da Emater, a safra do trigo deve se manter igual ao ano passado. Com a plantação de 25 mil hectares e uma colheita com cerca de 2400kg por espaço delimitado.