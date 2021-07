Embriagado e sem CNH, motorista bate em caminhonete, foge e acaba preso pela BM

Conforme informações da Brigada Militar, o acusado não possui Carteira Nacional de habilitação(CNH). Ele negou-se a realizar o teste do etilômetro, porém, apresentava visíveis sinais de embriaguez e, no interior do carro, também foram apreendidas vários latões de cerveja.

O motorista da F-1000, conversou com a reportagem e explicou que trafegava na Avenida Tiaraju, em velocidade compatível com a via, quando ouviu o estrondo e percebeu que o Uno havia colidido na traseira da caminhonete. Ao mesmo tempo, o motorista do carro, fugiu em direção ao Centro, sendo interceptado por ele na rotatória, momento em que o acusado desceu do carro e seguiu a pé. O proprietário da F-1000 o acompanhou e acionou a Brigada Militar. A vítima ficou com o condutor nas imediações de um posto de combustíveis até a chegada da guarnição.

Com danos de grande monta na dianteira, o Fiat Uno que tinha sido abandonado no início da rotatótia, foi retirado do local e, posteriormente, recolhido ao depósito do Detran pelo crime de trânsito. Já a caminhonete, não teve avarias pois a colisão foi no para-choque.

Levado à Unidade de Pronto Atendimento, o acusado passou por atendimento devido a uma lesão na face, em decorrência do acidente. Na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia e determinado flagrante por embriaguez, conforme determinação do Delegado de Plantão. Diante da interdição do Presídio para crimes afiançáveis, o motorista seria ouvido e liberado. Ele fica à disposição da Justiça e, até ser acionado, responde em liberdade.

O acidente foi na manhã deste domingo(18), na Avenida Tiaraju, Zona Leste, em Alegrete.