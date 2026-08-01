Embriagado e sem CNH, motorista provoca grave acidente, foge sem prestar socorro, bate em outros veículos e é preso

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teria provocado um grave acidente na região central da cidade, fugido sem prestar socorro à vítima e ainda colidido contra dois veículos estacionados durante a tentativa de escapar.

O acidente ocorreu, no início da tarde deste sábado(1º), na esquina da Praça General Osório (Praça Nova) com a rua Maurício Cardoso. Conforme o registro policial, um motociclista de 41 anos seguia pela preferencial quando foi violentamente atingido por um Volkswagen Gol.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e permaneceu ferido até ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realizou o encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado oficialmente. Sabe-se que sofreu fraturas.

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Após a colisão, o motorista do Gol deixou o local sem prestar assistência ao ferido. Durante a fuga, percorreu a rua Maurício Cardoso pela contramão e perdeu o para-choque dianteiro do veículo, que ficou no local do acidente juntamente com a placa.

As buscas realizadas pela Brigada Militar apontaram que, durante a tentativa de escapar, o condutor ainda colidiu contra um automóvel estacionado na rua Dom Luiz Felipe de Nadal e, em seguida, atingiu uma caminhonete estacionada na rua Marechal Floriano. Na sequência, estacionou o veículo em uma garagem de um imóvel localizado na região central da cidade.

No endereço, os policiais identificaram e prenderam o motorista, de 23 anos. Ele foi encaminhado inicialmente à UPA para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Submetido ao teste do etilômetro, o jovem registrou 0,69 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (0,69 mg/L), índice que configura crime de trânsito, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.

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De acordo com a Brigada Militar, o condutor foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 do CTB), conduzir veículo sob a influência de álcool (artigo 306), afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil (artigo 305), omissão de socorro (artigo 304) e dirigir veículo automotor sem possuir habilitação, gerando perigo de dano (artigo 309).