Embriaguez, agressões e flagrante: o que aconteceu no Vera Cruz na noite de sábado?

No local, foram abordados e identificados um homem de 50 anos e uma mulher de 38 anos. Conforme verificado pela guarnição, ambos conduziam veículos distintos e, em determinado momento, pararam e entraram em vias de fato na rua, situação presenciada pelos policiais.

Durante a abordagem, os dois apresentaram comportamento alterado e sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, foram conduzidos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação clínica.

Após a avaliação, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Em contato com o delegado de plantão, foi determinada a lavratura do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, conforme o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Foi arbitrada fiança no valor de dois salários-mínimos (R$ 3.036,00) para cada um dos indiciados.