Emeb Antônio Saint Pastous conquista 1º lugar da rede municipal no IDEB

O resultado supera a média nacional, que ficou em 6,0, e representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente pela comunidade escolar.

À frente da escola estão as diretoras Márcia Viana e Vanessa Melo, que destacam a importância da união de todos para a conquista do resultado. Para a equipe diretiva, a nota obtida não deve ser vista apenas como um número, mas como reflexo de um processo construído ao longo do tempo, com dedicação, planejamento e compromisso com a aprendizagem.

Segundo a diretora Márcia Viana, o desempenho alcançado é fruto do trabalho coletivo realizado dentro e fora da sala de aula. Professores, funcionários, equipe diretiva, estudantes e famílias desempenham papéis importantes na construção dos resultados da escola.

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O trabalho pedagógico envolve o acompanhamento permanente dos estudantes, o planejamento das atividades, a dedicação dos profissionais e a participação das famílias na rotina escolar. Essa integração contribui para criar um ambiente favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças.

A conquista também é motivo de orgulho para os estudantes, que têm seu esforço reconhecido por meio do desempenho obtido na avaliação. Para a escola, o resultado reforça que o compromisso diário com a educação pode produzir avanços significativos.

A EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas passa, assim, a ocupar posição de destaque na educação municipal de Alegrete. O primeiro lugar da rede nos anos iniciais representa o reconhecimento ao trabalho de uma comunidade escolar que, diariamente, busca oferecer melhores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento aos seus alunos.

Mais do que comemorar a nota 6,3, a comunidade da escola celebra o esforço coletivo que está por trás desse resultado e reafirma o compromisso de continuar avançando na construção de uma educação pública de qualidade.