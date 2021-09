EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas recebe o Programa A União Faz a Vida

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sicredi Essência, desenvolve desde o mês de julho o programa A União Faz a Vida na EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas.O programa tem como objetivo construir e proporcionar atitudes e valores de cooperação e cidadania.

No último dia 31, ocorreu o segundo encontro do projeto, no qual foi tratado o tema “o olhar sensível à singularidade da turma” e vivenciada a prática da expedição investigativa.