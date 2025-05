EMEB Eurípedes Brasil Milano celebra o Dia da Família com arte, afeto e integração

Realizado na quadra poliesportiva “Adão Telles”, o evento reuniu familiares dos alunos em uma manhã marcada pela emoção, integração e valorização dos vínculos familiares e escolares.

Desde as primeiras horas do dia, o espaço foi cuidadosamente decorado com cartazes coloridos confeccionados pelos próprios alunos com apoio dos professores. As mensagens expressavam carinho, gratidão e reconhecimento da importância da presença familiar no processo de crescimento e aprendizagem das crianças. O ambiente festivo foi completado com conversas animadas, sorrisos e a tradicional roda de chimarrão, fortalecendo os laços entre a comunidade escolar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As apresentações artísticas protagonizadas pelos estudantes foram o ponto alto da programação. Danças, músicas e poesias emocionaram os presentes, evidenciando o trabalho desenvolvido em sala de aula e o impacto positivo da parceria entre família e escola no desenvolvimento emocional e social das crianças.

Para a direção da escola, momentos como esse são fundamentais. “Acreditamos que a relação entre a escola e a família é essencial para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Este evento foi uma oportunidade de aproximação, diálogo e troca de experiências”, destacou a diretora, professora Darlene Oliveira. A vice-diretora, professora Caroline Pugliero, também enfatizou a importância da presença ativa das famílias na vida escolar dos filhos.

Durante o evento, foi realizado ainda o sorteio de uma cesta de café da manhã da Cantina Italiana, promovido pelo CPM da escola em uma ação entre amigos. A vencedora foi a professora Leda Pires do Prado, com o número 302.

A EMEB Eurípedes Brasil Milano agradeceu a participação de todos os envolvidos — alunos, familiares, professores e funcionários — que contribuíram para o sucesso da celebração. A atividade reforçou o compromisso da instituição com uma educação pautada no afeto, no respeito mútuo e na colaboração entre escola e comunidade.

A escola espera que eventos como esse continuem a fazer parte do calendário escolar, fortalecendo a rede de apoio em torno da formação das crianças e promovendo valores essenciais para a construção de uma sociedade mais humana e solidária.