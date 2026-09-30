EMEB Eurípedes Brasil Milano ganha biblioteca renovada e amplia acesso à leitura em Alegrete

Espaço recebeu melhorias estruturais, novo mobiliário, mais de 900 livros físicos e recursos de acessibilidade; iniciativa deve beneficiar diretamente cerca de 120 estudantes

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete, passou a contar com uma biblioteca revitalizada pelo Projeto Vira Página. A inauguração do novo espaço ocorreu na manhã da última terça-feira (29), marcando a entrega de um ambiente renovado, acessível e planejado para estimular o hábito da leitura e ampliar o acesso dos estudantes à cultura e ao conhecimento.

A escola foi uma das instituições contempladas pelo projeto, desenvolvido pela produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo (RS). A iniciativa promove a revitalização de bibliotecas escolares por meio de melhorias na estrutura física, renovação do mobiliário, ampliação de acervos e implantação de recursos de acessibilidade.

Em Alegrete, o espaço recebeu uma série de intervenções. Entre as melhorias estão a substituição dos pontos de iluminação, instalação de cortinas blackout, troca dos cortineiros e tratamento e pintura das esquadrias metálicas. Também foram instalados painéis destinados ao atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando as condições de acessibilidade e acolhimento.

Acervo ampliado e recursos acessíveis

Um dos principais destaques da revitalização é a ampliação do acervo da biblioteca. A escola recebeu 908 livros físicos, além de 200 títulos em formatos acessíveis, incluindo audiolivros, EPUB e DAISY.

Ao todo, são mil títulos incorporados ao projeto, ampliando as possibilidades de leitura e pesquisa para os estudantes. A escola também recebeu um computador com software específico para gestão da biblioteca, permitindo organizar o acervo e facilitar a consulta às obras disponíveis.

A curadoria dos livros é assinada por Antônio Schimeneck, com uma proposta de valorização da produção cultural regional. Cerca de 70% do acervo envolve autores, ilustradores e editoras do Rio Grande do Sul, aproximando os estudantes da produção literária gaúcha.

Sustentabilidade também faz parte do projeto

Além da modernização do ambiente, o Projeto Vira Página adotou critérios de sustentabilidade na execução das bibliotecas. O novo mobiliário foi produzido em OSB (Oriented Strand Board), material fabricado a partir de madeira de reflorestamento, conhecido pela resistência e durabilidade e que contribui para a redução de desperdícios no processo produtivo.

A iniciativa também priorizou a contratação de fornecedores locais, buscando movimentar a economia e valorizar profissionais e empresas da região, ao mesmo tempo em que fortalece a produção cultural do Estado.

Educação e cultura como legado

Para a supervisora de Responsabilidade Social da Corsan, Keri Machado, a revitalização representa um investimento que ultrapassa a melhoria física do ambiente escolar.

“Acreditamos que investir em educação e cultura é também investir no futuro das comunidades. A revitalização desta biblioteca amplia o acesso à leitura e cria novas oportunidades de aprendizado para os estudantes, deixando um legado que vai muito além da entrega de um espaço físico”, destaca.

A diretora da EMEB Eurípedes Brasil Milano, Darlene Rodrigues Oliveira, também destaca o impacto do novo espaço na rotina pedagógica da escola.

“A biblioteca renovada representa uma oportunidade de aproximar ainda mais nossos estudantes da leitura e do conhecimento. Ter um ambiente acolhedor, acessível e preparado para recebê-los certamente contribuirá para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e para despertar o interesse pelos livros”, afirma. Benefício para a comunidade escolar A expectativa é de que a biblioteca revitalizada beneficie diretamente cerca de 120 estudantes da EMEB Eurípedes Brasil Milano. Além do uso pedagógico, o espaço passa a oferecer melhores condições para atividades de leitura, pesquisa, aprendizagem e convivência.

A entrega representa uma nova etapa para a comunidade escolar, que passa a contar com um ambiente estruturado para incentivar o contato dos alunos com os livros e diferentes formatos de conteúdo.

Mais do que uma reforma física, a revitalização busca transformar a biblioteca em um espaço de convivência, descoberta e formação, aproximando os estudantes da literatura e ampliando as oportunidades de acesso à cultura.

Sobre o Projeto Vira Página

O Projeto Vira Página – PRONAC 247053 é uma iniciativa da produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo (RS), voltada à revitalização de bibliotecas escolares.

Em Alegrete, o projeto conta com patrocínio da Corsan e do Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Alegrete e realização da Simples Assim, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A iniciativa alia educação, cultura, acessibilidade e sustentabilidade para criar ambientes mais qualificados e acolhedores dentro das escolas, contribuindo para ampliar o acesso à leitura e fortalecer a formação dos estudantes.

Fotos: Prefeitura de Alegrete