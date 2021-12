EMEB João André Figueira promove a primeira Formatura do Projeto Escola nas Porteiras

A proposta visa a gestão compartilhada na educação rural através de ações inclusivas. Neste sentido, a EMEB João André Figueira – Polo Educacional do Durasnal – entendendo a importância desta iniciativa, promoveu a primeira formatura do projeto, na última quarta-feira, 01, fato inédito na história dos Polos Educacionais. Essa ideia mostra que, mesmo enfrentando épocas de pandemia, a educação no campo acontece e está em processo de evolução. A turma do Nível B foi contemplada nesta primeira formatura.

O município já conta com a plataforma Clickideia e o programa Escola Conectada, que prevê internet em todas as escolas e ainda assim a secretaria identificou localidades com acessos limitados. Para solucionar as dificuldades, a SECEL disponibiliza a frota de transporte escolar para que as crianças recebam as atividades em suas casas. A fim de disponibilizar mais uma forma de atendimento, o projeto abrange entregas quinzenais de atividades remotas, além de um kit de alimentação que é oferecido mensalmente de acordo com os cronogramas das escolas rurais. Há também a possibilidade de um contato presencial das equipes diretivas e professores com as crianças e famílias.