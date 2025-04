EMEB Lions Clube mantém turma bilíngue para atender comunidade surda de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A inclusão é fundamental para que todas as pessoas tenham acesso aos serviços públicos de uma comunidade. E para isso e necessário que escolas, órgãos públicos e particulares tenham acesso aos conhecimento da Língua Brasileira de Sinais- Libras.

E uma escola que valoriza e pratica esse trabalho, aqui em Alegrete, é a EMEB Lions Clube. Com uma turma bilíngue desde 2019, o educandário se diferencia aqui no município por oferecer à comunidade surda da cidade essa oportunidade de aprender com professor de libra.

O diretor da EMEB Lions Clube, Daltro Silva, destaca o trabalho como uma ferramenta importante na inclusão que deve ser em todos os âmbitos para que, tantos surdos como os alunos com necessidades especiais possam acessar espaços e interagir em uma sociedade cada vez mais plural.

A Turma Bilíngue/LIBRAS começou no ano de 2019 na EMEB Lions Clube, em parceria da Prefeitura de Alegrete (SECEL) e UNIPAMPA, atendendo uma média de 20 alunos por semestre de diversas regiões do município, sob a docência da Pedagoga Dâniele Pinheiro, da Intérprete voluntária Nilvia Vargas e apoio técnico da Professora Ana Paula Lara e da Intérprete Roberta Messa.

A Turma Bilíngue/LIBRAS está fundamentada na educação que constitui o direito de todos os cidadãos, surdos ou não, e cabe aos sistemas de ensino viabilizar as condições de comunicação que garantam o acesso ao currículo e à informação. A Língua Brasileira de Sinais – Libras e a Língua Portuguesa são as línguas que permeiam a educação de surdos e se situam politicamente enquanto direito. A aquisição dos conhecimentos em língua de sinais é uma das formas de garantir a aquisição da leitura e da escrita da língua Portuguesa pelo sujeito surdo. O ensino da língua de sinais e o de Português, de forma consciente, é um modo de promover o processo educativo, destaco diretor Daltro Silva.