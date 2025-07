EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha realiza mostra interdisciplinar sobre sustentabilidade

A Escola Municipal de Ensino Básico Luiza de Freitas Valle Aranha, localizada no bairro Santos Dumont, em Alegrete, promoveu nesta quarta-feira uma mostra interdisciplinar com foco na sustentabilidade. O evento reuniu trabalhos dos alunos do 1º ao 9º ano e marcou o encerramento das atividades do primeiro semestre letivo, envolvendo toda a comunidade escolar.

Durante a manhã , as turmas apresentaram produções que conectaram diferentes áreas do conhecimento em torno de um objetivo comum: refletir sobre os impactos ambientais e propor atitudes mais conscientes para um futuro sustentável. O evento foi pensado como forma de integrar os conteúdos pedagógicos à vivência prática, estimulando o protagonismo estudantil.

Entre os temas abordados, estavam o consumo consciente, com reflexões sobre o ciclo de vida dos produtos e a importância de reutilizar e reciclar; o uso racional da água e da energia, com propostas para mudanças de hábitos dentro e fora da escola; e a valorização da alimentação saudável, destacando a agricultura familiar, os alimentos orgânicos e a redução do desperdício.

Os alunos também apresentaram estudos sobre a biodiversidade e os ecossistemas locais, com foco na conservação da fauna e da flora, bem como projetos ligados à gestão de resíduos sólidos, como coleta seletiva e compostagem. A construção de cidades mais sustentáveis também esteve em pauta, com sugestões de melhoria para o ambiente urbano, como o incentivo a áreas verdes e o uso de transportes alternativos.

A diretora da escola, professora Sônia Dotto, destacou a importância do evento para a formação integral dos estudantes. “Mais do que apresentar trabalhos, nossos alunos foram convidados a pensar soluções. Sustentabilidade não é apenas um conteúdo, é uma atitude. E quando conseguimos unir diferentes disciplinas em torno desse tema, ampliamos a consciência crítica e o senso de responsabilidade de nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A culminância contou com a participação de familiares e convidados, que puderam circular pelos estandes, assistir às apresentações e dialogar com os estudantes sobre os aprendizados desenvolvidos ao longo do semestre. A mostra reafirma o compromisso da EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha com uma educação transformadora, que prepara os alunos para os desafios do presente e do futuro.