EMEB Princesa Isabel sofreu danos com temporal; alunos terão aula a distância nesta semana

O telhado da parte superior da escola, onde funcionam seis salas de aula e um laboratório, foi parcialmente arrancado, espalhando telhas pelo pátio e em vias adjacentes. Felizmente, não houve registro de feridos, nem danos a residências ou veículos na região.

Enquanto as obras de reparo estiverem em andamento, as atividades escolares dos alunos da EMEB Princesa Isabel serão temporariamente realocadas para escolas próximas. A definição final dos locais de acordo com a diretora Cenilce Reolon Anibale ainda não foi definida e esta semana os alunos das salas atingidas terão aulas a distância com material físico. Este é o segundo dano significativo no telhado superior desta escola. O outro foi em 2019 quando a cobertura me lata foi arrancada com o vento e reconstruído em 2020.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Imediatamente após o ocorrido, na última sexta -feira feira 22, a comunidade escolar, com o apoio de moradores do bairro e equipes da Prefeitura de Alegrete, agiu prontamente na retirada de materiais do segundo andar, assegurando a preservação de móveis, equipamentos eletrônicos e outros bens da instituição. Em seguida, as Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, juntamente com o Setor de Iluminação, trabalharam na remoção completa das telhas soltas, garantindo a segurança do local.

No último sábado (23), a Secretaria de Planejamento realizou uma vistoria técnica detalhada na EMEB Princesa Isabel. Com a emissão de um laudo técnico, o projeto emergencial de recuperação da estrutura será elaborado já na próxima segunda-feira (25/08).

Eurípedes Brasil Milano e a Escola Demétrio Ribeiro. A definição final dos locais ocorrerá em reunião agendada para a próxima segunda-feira. Até lá, as aulas na EMEB Princesa Isabel permanecem suspensas.