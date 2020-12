No último dia 2 de dezembro, foi realizada uma roda de conversa organizada pela Escola Municipal Waldemar Borges.

Com a temática sobre “Racismo Estrutural e Institucional, participaram da conversa sob a mediação da professora Quelen Gomes, a Juíza Federal do Trabalho Mylene Seidl, o novo vereador eleito e advogado João Leivas, Sivens Carvalho (advogado), José Antônio (Policial Militar, Jornalista e Tecnólogo), e Roberlaine Ribeiro Jorge Reitor da Unipampa.

A conversa iniciou com a Dra. Milene, Juíza Federal do Trabalho, realizando um breve histórico sobre o negro no Brasil , e sua participação na estrutura da sociedade brasileira.

A pauta teve participações dos demais palestrantes que falaram sobre o racismo estrutural e institucional. Apresentando pelo jornalista Jose Antonio Gonçalves, o tema foi abordado de forma reflexiva, revelando a proporcionalidade de brancos e negros nas funções de liderança nos três poderes da união, na cadeia produtiva e no sistema financeiro brasileiro.

O Professor Roberlaine, Reitor da Unipampa, explanou sobre a situação do negro na educação superior, e a renovação da lei de cotas que tem prazo até 2021.

Os debatedores salientaram sobre a necessidades de políticas públicas, que inclua o negro na estrutura de liderança do pais, e medidas práticas governamentais que diminuam a desigualdade entre negros e brancos na sociedade brasileira. O Dr Sivens Carvalho, salientou sobre as leis que tramitam no Congresso Federal a respeito da diversidade racial, e que muitas vezes, não são apreciadas com brevidade.

O vereador eleito, e advogado João Leivas, falou sobre a importância do negro nas câmaras legislativas, e das cobranças que o legislador sofre por ser minoria nas casas do povo. No final, a roda de conversa foi encerrada, com maciça participação dos professores da escola, comunidade em geral e internautas que acompanharam o evento.

Segundo a professora Quelen Gomes, o evento atingiu o objetivo, trazendo de forma reflexiva e participativa, um debate sobre a inclusão e diversidade racial.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução