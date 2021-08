EMEI Alda Crespo comemora 41 anos de educação no Passo Novo

EMEI Alda Crespo

A EMEI dirigida pela professora Tanise Bilher Rodrigues atende 29 crianças da Vila de Passo Novo, Assentamento Novo Alegrete e localidade do São João e arredores com as turmas de maternal II, Nivel A e Nível B.

EMEI Alda Crespo

A escola é uma referência na educação infantil naquela localidade do interior de Alegrete e inicia com os primeiros passos do ensino dos filhos de pequenos produtores rurais. E de acordo com a equipe que integra a EMEI está superando os desafios da educação em tempos de pandemia, adaptando-se para atender seus alunos contando sempre com a parceria ad Escola e família.

EMEI Alda Crespo

No dia do aniversário da escola, o reencontro com os pequenos foi emocionante e cheio de significados para as professoras e alunos na sede da escola e com o projeto Escola na Porteira e que todas as escolas rurais estão desenvolvendo.

EMEI Alda Crespo

As professoras Marta dos Anjos, Bianca Cunha, professora e Coordenadora Pedagógica Ariane Rohan, a Estagiaria Débora dos Santos, as funcionárias Vera Machado e Gioconda Moraes e a diretora Tanise Rodrigues, formam a equipe da EMEI Alda Crespo.

Leia mais: Meio digital é terreno fértil para golpes; veja o mais recente