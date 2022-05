EMEI Dr Romário continua fechada e obras não iniciaram

Share on Email

A Escola de Educação Infantil Dr Romário Araujo de Oliveira fechou no início desse ano letivo e as crianças foram deslocadas para outras unidades de ensino do Município.

A EMEI foi fechada para reforma em sua estrutura, conforme informações da Secretaria de Educação e Cultura.

Porém, até o momento, já passado quase cinco meses, o prédio está fechado e não iniciaram as reformas, observaram alguns pais que tinham filhos naquela EMEI.

O vereador Jaime Duarte ( Republicanos) informa que o valor de 250 mil que veio, via Deputata Lisiane Bayer, destinado à reforma da escola, tem que ser usado até junho, porque estamos em ano de eleição. – Como não houve, ainda, essa indicação por parte da Prefeitura, decidimos que este valor vai para a EMEI Menino Deus, na Prado, que já tem um valor igual e será para construção de salas, disse o Vereador.

A Secretária de Educação, Angela Viero, foi contatada e até momento desta postagem não havia dado o retorno. Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.