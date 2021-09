Emei entra no clima dos Festejos Farroupilhas e leva declamação e cantoria às crianças

Viver as tradições é sempre bom, pois reaviva as boas lembranças. E no clima dos Festejos Farroupilhas, a Emei Euclides Lisboa realizou uma linda atividade em homenagem aos gaúchos.

Com a iniciativa da professora Rosângela Caiçara, as turmas de todos os níveis do maternal e níveis A e B, se uniram na última sexta-feira(17), e as crianças pilchadas e atentas assistiram as prendas que declamaram e cantaram.

A professora Rosângela disse que a iniciativa foi para envolver os seus alunos, visto que a cultura e a tradição gaúcha devem ser preservados e repassados a todas as gerações. O trabalho encantou as crianças, inclusive de outras turmas da escola, cuja a direção busca inovar e valorizar o trabalho em equipe.