EMEI Euclides Lisboa vivencia festas juninas em Alegrete

Em Alegrete, as escolas de educação infantil mudam o visual para comemorar e ensinar às crianças os significados dessas festas que estão no calendário de muitas cidades do Brasil.

A EMEI Euclides Lisboa se vestiu de visual junino para receber seus alunos esta semana. A decoração da escola e as roupas típicas mostram a cultura e os costumes de regiões do Brasil, vivenciadas em todo o país com comidas típicas, vestimentas e músicas.

EMEI Euclides Lisboa

Assim como a escola, outras da cidade, também, vivenciam esta cultura dos Santos Juninos

Os santos populares do mês de junho são: Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro e São Paulo (dia 29).