EMEI Mário Quintana convida ex-alunos, professores e famílias para pelotão especial na Caminhada Cívica em celebração aos 50 anos

A instituição convida ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários, ex-diretores, familiares e todas as pessoas que fizeram parte de sua trajetória a integrar um pelotão especial durante a Caminhada Cívica de Alegrete, marcada para o dia 5 de setembro.

A iniciativa busca reunir diferentes gerações que contribuíram para a construção da história da escola ao longo das últimas cinco décadas. Mais do que uma participação no desfile cívico, a proposta é prestar uma homenagem à memória da instituição, ao compromisso com a educação infantil e aos vínculos criados entre a escola e a comunidade alegretense.

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De acordo com a direção, o horário e o local de concentração para a Caminhada Cívica serão divulgados em breve. A expectativa é de que o pelotão especial represente a união de alunos, profissionais da educação e famílias que ajudaram a consolidar a EMEI Mário Quintana como uma das instituições de referência na educação infantil do município.

A escola também convida os participantes que possuírem a camiseta comemorativa dos 50 anos a utilizá-la durante o desfile, reforçando o caráter comemorativo da celebração e a identidade construída ao longo de sua história.

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As comemorações do cinquentenário têm como objetivo valorizar a trajetória da EMEI Mário Quintana, reconhecendo o trabalho de educadores, servidores, estudantes e famílias que, ao longo de cinco décadas, contribuíram para a formação de milhares de crianças em Alegrete.

Como participar

Quem deseja integrar o pelotão especial ou obter mais informações pode entrar em contato diretamente com a direção da escola pelos seguintes telefones:

Mirian Stangherlin (diretora): (55) 99125-5021

Ana Laura Sachete (vice-diretora): (55) 9963-3915

A participação é aberta a todos que fizeram parte da história da EMEI Mário Quintana e desejam celebrar esse marco histórico ao lado da comunidade escolar.