EMEI Menino Deus faz Drive Thru Pedagógico

Drive Thru Pedagógico em homenagem ao Dia do Professor foi realizado na manhã de ontem(15), em Alegrete.



No Dia do Professor, a equipe gestora da EMEI Menino Deus realizou um Drive Thru Pedagógico em homenagem às professoras da escola.

De acordo com a diretora Márcia Siqueira, a ação foi realizada em reconhecimento à dedicação, comprometimento e criatividade das profissionais que, mesmo neste momento de pandemia, seguem sem medir esforços em atender e manter os vínculos com os alunos.

A equipe gestora composta pela diretora Márcia Siqueira, a vice – diretora Vandréia de Oliveira e a Coordenadora pedagógica Lucélia Guerra realizaram uma breve visita às residências das colegas, respeitando o distanciamento e todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Além do contato, o carinho através de um mimo( Kit de cuidados), onde as educadoras foram homenageadas pelo Dia do Professor. ” Agradecendo a todas pela atenção e carinho as quais dispensam ao exercício de nossa profissão. A todas colegas a nossa gratidão” finalizou a equipe gestora da Emei Menino Deus.

Fotos: Jane Braga