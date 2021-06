Emenda do deputado Westphalen vai ajudar na compra de equipamentos cirúrgicos à Santa Casa

Compartilhe















O Vereador Glênio Bolsson, ex Vereadora Miriam Suhre e a assessoria do Deputado Frederico Antunes, fizeram no dia 8, a entrega simbólica de uma Emenda Parlamentar à Provedoria do Hospital Santa Casa de Caridade.

O recurso no valor de R$200 mil reais é de emenda do deputado federal, Pedro Whestphalen, e será utilizado na compra de equipamentos para o Bloco Cirúrgico.

O Presidente da Provedoria do Hospital, Roberto Segabinazzi, agradeceu o apoio dos Deputados Pedro e Frederico, “que nesse momento tão complicado da saúde mundial, foram sensíveis com o nosso hospital e quem ganha é a nossa comunidade”, comentou.

Também estiveram presentes: Dra Marielene Campagnolo, Dr. João Alberto, Carlos Mello, Elizandra Severo, Tailise Ribeiro e Ciro Prates.

Vera Soares Pedroso