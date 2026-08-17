Emenda impositiva de R$ 240 mil garante aquisição de Raio-X Móvel para a Santa Casa de Alegrete

Uma emenda impositiva no valor de R$ 240 mil deverá viabilizar a aquisição de um aparelho de Raio-X Móvel para a Santa Casa de Caridade de Alegrete. O recurso foi destinado ao hospital por meio de uma emenda apresentada no primeiro ano de mandato do vereador José Rubens Pillar e será utilizado na compra do equipamento, que terá como foco o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O recurso já foi empenhado e aguarda o pagamento, etapa necessária para que a instituição possa avançar no processo de aquisição do equipamento.

O anúncio foi acompanhado de um registro realizado na última sexta-feira (14), durante encontro do vereador Pillar com a direção da Santa Casa. Embora o ato represente simbolicamente a destinação do recurso, a emenda já percorreu uma etapa importante dentro do processo orçamentário.

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Equipamento atenderá Santa Casa e UPA

O novo aparelho deverá atender tanto a Santa Casa de Caridade de Alegrete quanto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ampliando a estrutura disponível para a realização de exames radiológicos pelo SUS.

O Raio-X Móvel é especialmente importante em situações nas quais o deslocamento do paciente até o setor de radiologia não é recomendado ou pode representar riscos. Por ser um equipamento que pode ser transportado até diferentes setores da unidade de saúde, permite que o exame seja realizado diretamente no leito.

A tecnologia é particularmente útil para pacientes com mobilidade reduzida ou que estejam em condições clínicas que exigem cuidados especiais.

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Mais segurança para pacientes internados

Entre os setores que poderão ser beneficiados estão a UTI, o Pronto Atendimento, a Clínica Médica, a Clínica Cirúrgica e outras alas de internação.

Em casos de pacientes graves, debilitados ou com dificuldade de locomoção, a realização do exame no próprio local onde estão internados reduz a necessidade de deslocamentos dentro da estrutura hospitalar.

Além de proporcionar mais conforto ao paciente, o equipamento pode contribuir para uma rotina mais segura e ágil para as equipes de saúde, especialmente em situações que exigem avaliação radiológica com rapidez.

Recurso representa investimento na saúde pública

A destinação de R$ 240 mil representa um investimento direto na estrutura de atendimento do SUS em Alegrete. A aquisição do aparelho deverá fortalecer a capacidade de diagnóstico da Santa Casa e da UPA, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.

Ao comentar a destinação do recurso, o autor da emenda destacou a satisfação em poder contribuir para a melhoria do atendimento oferecido à população.

A expectativa agora é pelo repasse efetivo dos recursos, uma vez que a emenda já está empenhada, para que a Santa Casa possa dar sequência aos procedimentos necessários para a aquisição do Raio-X Móvel.

Equipamento chega para reforçar atendimento

Com a futura aquisição, a Santa Casa de Alegrete deverá contar com mais uma ferramenta para auxiliar médicos e equipes assistenciais na avaliação dos pacientes.

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A possibilidade de realizar exames radiológicos sem a necessidade de retirar o paciente do leito é considerada especialmente relevante para pessoas internadas em setores críticos ou com limitações de mobilidade.

O investimento, portanto, não representa apenas a aquisição de um novo equipamento, mas o reforço da estrutura de atendimento hospitalar e de urgência disponibilizada à população de Alegrete por meio do SUS.