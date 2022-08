Emenda impositiva para Centro de Autismo vai para projeto da APAE

Share on Email

Pela primeira vez os 15 vereadores de Alegrete puderam indicar valores do orçamento do Município para as emendas impositivas.

Além da indicação individual de valores por cada um dos veredaores, eles também fizeram indicações por bancadas. São valores mais elevados no valor de 1.200 milhão são para serviços e obras de maior relevância.

A emenda impositiva da bancada do PP indicou para um Centro de Autismo junto à APAE, o valor de mais de 500 mil reais. O restante será destinado a um mamógrafo.

O vereador Itamar Rodriguez(PP) diz que o projeto está em andamento. Explica que a APAE ja tinha um projeto para esta demanda e os vereadores resolveram indicar, por Bancada, o valor para o Centro de Autismo, visto que é sabido o aumento do número de pessoas com TEA que precisam de atendimento em Alegrete.