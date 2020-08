Emenda Parlamentar de mais dois milhões de reais vai contemplar asfaltamento de ruas de vários bairros; confira

Compartilhe









Emenda parlamentar vai contemplar novas ruas com asfalto em 2021.

Na quinta-feira, 13, o prefeito Márcio Amaral recebeu a visita dos vereadores da bancada do PDT. Na ocasião, foi anunciada a disponibilização de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta para pavimentação asfáltica de ruas no município.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Planejamento, cadastrou a proposta junto ao Ministério das Cidades no valor total de R$ 2.113.153,39, sendo R$ 1.912.356,00 de emenda parlamentar e R$ 200.797,39 de contrapartida do município.

O prefeito Márcio fez um agradecimento especial a equipe do Planejamento, ex-secretário Eduardo Guedes Mazzuco; atual secretário José Luiz Cáurio; gestor de projetos Carlos Alexandre da Conceição; diretora de Engenharia e Arquitetura Érica Gonçalves de Vargas; Sandra Kulmann e Luismar de Oliveira que não mediram esforços para cadastrar a proposta em tempo hábil.

A previsão para o início das obras é para o início de 2021.

Confira as ruas contempladas:

Rua Alonso Medeiros (entre as ruas Alfredo G. Filho e Manoel dos Anjos, são 04 quadras no bairro Joaquim F. Milano), totalizando o investimento de R$ 254.523,18;

Rua Emilio Alabi (entre as ruas Barão do Cerro Largo e Gaspar Martins, são 03 quadras no bairro Macedo), totalizando o investimento de R$199.603,61;

Rua Colômbia (entre as ruas Negrinho do Pastoreio e Maximino Marinho, são 03 quadras no Bairro Vera Cruz), totalizando o investimento de R$ 346.105,60;

Rua José C. Portella (entre a rua Barão do Ibirocai e Av. Antônio José de Vargas, 01 quadra no bairro Novo Lar), totalizando o investimento de R$ 232.625,41.

Avenida Braz Faraco (entre a Av. Rondon até a rua Olegário Vitor de Andrade, serão 03 quadras no bairro Prado), totalizando o investimento de R$ 1.080.295,59.

DPCOM