Emenda parlamentar vai reequipar laboratórios do Lauro Dornelles

A diretora da Escola Estadual Dr Lauro Dornelles, professora Mirza Nunes e a vice- diretora Jaqueline Paiva receberam, dia 2, do assessor do Deputado Luis Marenco, alegretense Júlio Rocha, do ex vereador Rudi Pinto e da assessora do Deputado Afonso Motta, Devonise Silva a notícia de liberação de uma emenda parlamentar.

Direção do Lauro Dornelles

Laboratório de Informática do Lauro Dornelles

O valor de 100 mil reais de acordo com a diretora da escola referência na Zona Leste será destinado a melhor equipar os dois laboratórios de informática com equipamentos e mobiliário.

-Já que em razão do ensino híbrido institucionalizado se torna extremamente necessário investir em espaços que estão necessitando de revitalização como os laboratórios, já que informática é ferramenta fundamental a pratica pedagógica, destacou a Diretora.

Laboratório de informática

A Escola Dr Lauro Dornelles tem mais de mil alunos desde o ensino infantil ao médio e curso técnico de comércio.