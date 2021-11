Emendas de Bancada: PP recebe maior valor e indica Centro de Autismo e compra de mamógrafo

Share on Email

Além das emendas impositivas individuais, com 208 mil para cada um dos 15 vereadores, a Lei ainda garante emendas por bancada com representação na Câmara.

E como a bancada dos Progressistas é a maior da Câmara de Vereadores, com seis vereadores, eles vão receber um 1, 44 milhão de reais. Valor significativo, que conforme Luciano Belmonte, uma das indicações para aplicação deste recurso foi o Centro de Autismo junto à APAE e a compra de um mamógrafo com conversor digital.

Todas as bancadas vão receber recursos em menor valor, porque a destinação depende do número de vereadores. Só por bancada o recurso soma 2,6 milhões.

Os recursos ficaram assim distribuídos: bancada do PDT: 695 mil reais ( indicação para compra de um caminhão); MDB 520 mil reais (indicação para pavimentação de rua na Vila Nova); PT 173 mil reais ( ainda não definiu) e Republicanos 173 mil indicou para compra de um veículo para assistência social.

Só entre as emendas impositivas individuais para cada vereador e as por bancada somam 5.600 milhões de reais que saem do orçamento da Prefeitura e, agora podem ter indicação de obras e compra de bens públicos pelos vereadores.