Emendas parlamentar a pequenos e médios produtores não puderam ser liberadas em Alegrete

A Secretária de Planejamento, Érica Vargas, diz que informaram a assessoria do Deputado, para que ele refizesse as indicações, pois segundo a Secretária, no exercício fiscal deste ano a Prefeitura está com o cadastro regular e pode assinar as contratações, via emenda parlamentare, esclareceu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As emendas de Afonso Motta eram de indicações de um trator à APPHA, outro trator para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e equipamentos à Fundação Maronna, todos os valores ligados aos pequenos e médio produtores rurais de Alegrete. Na época, ainda em 2025, essas indicações não puderam ser assinadas, uma vez que a prefeitura estava inadimplente, explicou a assessora do Deputado, Devonise Almeida Silva. “O que ele pode fazer assim que passar as eleições, se tiver orçamento, é novamente fazer as mesmas indicações, destacou.

Imagem ilustração