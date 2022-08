Emílio Zuñeda faz caminhada pela cultura da Paz

De acordo com a professora Roselia Malmon dos Santos, diretora do educandário, a proposta da caminhada iniciou após um projeto que a escola iniciou ainda em maio com as turmas do ensino médio e posteriormente se estendeu para as demais turmas compreendendo todo o educandário.

O projeto se intitula Por uma Cultura de Paz, contra qualquer tipo de violência. Professor e coordenador do projeto Jorge Sitó, ressaltou que, com a pandemia e o período em que os alunos ficaram afastados, esse retorno também está sendo um desafio.

A caminhada que teve à frente cavalarianos do Piquete do DTG da Escola, já visando a aproximação dos Festejos Farroupilhas, saiu da frente da Escola às 9h com um grande público.

Com cartazes, faixas e um carro de som com músicas que faziam referência à Paz, o grupo fez o manifesto pacífico pela avenida Assis Brasil até a Praça General Osório, retornando pela rua Bento Manoel ao colégio Emílio Zuñeda.

A diretora destacou que as turmas estavam divididas, desde de maio, quando foi aniversário da escola, trabalhando no projeto de forma interdisciplinar abrangendo todos os tipos de violência. Houve muitas pesquisas e debates.

“O elemento fundamental foi a conscientização sobre a imensa variedade de problemas sociais que vivenciamos em nosso dia a dia. A apresentação das temáticas ao longo do percurso foi através de recursos audiovisuais e apresentações artísticas.

O objetivo principal desse projeto foi provocar um grande debate, contribuindo para uma melhor compreensão a respeito da importância dos Direitos Humanos. Em uma época tão complexa e onde problemas de toda ordem se multiplicam de forma dramática, surge a necessidade de revermos o papel ativo da sociedade em direcionar novos caminhos ao mundo atual, lutando, através do conhecimento dos direitos e deveres do cidadão, por uma sociedade mas solidamente humana, justa, solidária e preocupada com as futuras gerações a partir do presente estágio histórico em que vivemos. A ideia central da Cultura de Paz em nosso colégio, passa por uma rede integrada de conhecimentos, tendo a clareza do quanto as mais variadas habilidades e competências fundamentais ao pleno desenvolvimento da mecânica ativa dos componentes curriculares, podem manter uma conexão metodológica e didática” – destacam os professores.