Emílio Zuñeda vence fase municipal do JERGS em dose dupla no futsal juvenil

O município de Alegrete realizou nesta semana mais uma importante etapa da fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul.

Depois do futsal infantil onde a Escola Gaspar Martins faturou o título, dessa vez entrou em quadra os estudantes da categoria juvenil. Faixa etária essa que abrigou os naipes feminino e masculino. A organização esteve a cargo do Sesc com promoção e realização da prefeitura.

Na categoria juvenil os jogos realizados no ginásio do IEEOA, contou com a participação de vários escolas de Alegrete. Pelo masculino a Escola Estadual Emilio Zuneda foi a grande campeã e que também levou o título no feminino. O educandário vencedor contou com orientação técnica dos professores Patrícia Simões, Caroline França Pinto, Vagner Rodrigues e Rodrigo Severo.

Agora as escolas campeãs se preparam para a fase regional em Uruguaiana, na etapa da 10º CRE. Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) de 2025 terão diversas etapas, começando com a fase municipal e culminando na final estadual. A competição visa estimular a prática esportiva entre alunos de escolas públicas, promovendo a participação da comunidade escolar no esporte educacional.

O JERGS 2025, ocorre em âmbito estadual nos gêneros masculino e feminino nas modalidades de Atletismo, Basquetebol, Bocha Paralímpica, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Orientação, Voleibol e Xadrez, nas categorias Infantil e Juvenil.