O 10º Batalhão Logístico, conhecido como “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou no último sábado, dia 27, a solenidade de entrega da Boina Preta, símbolo do Combatente Blindado e Mecanizado, para os recrutas que concluíram o exercício de longa duração do período de instrução individual básica, denominado Operação Boina Preta. O evento ocorreu na presença de familiares e amigos dos recrutas de 2024.

A referida Operação foi iniciada em 22 de abril e encerrou-se em 26 de abril, incluindo as seguintes instruções: marcha de 12 km, orientação no terreno diurna e noturna, fortificação em campanha, camuflagem, transposição de curso d’água, higiene, profilaxia e primeiros socorros em campanha, progressão diurna e noturna, além de técnicas especiais de sobrevivência.

Durante a semana de instruções, os soldados superaram seus próprios limites e conquistaram o direito de ostentar a boina preta, símbolo das tropas blindadas e mecanizadas.

Na oportunidade, foi realizada a entrega do Diploma de Combatente Boina Preta ao Soldado Leanderson, natural de Alegrete, por seu destaque na execução das pistas e oficinas do exercício. O Comandante do 10º B Log, Coronel Anderson Mesde de Carvalho, expressou sua gratidão aos familiares e amigos dos Soldados Recrutas que vieram de diversas cidades, tais como Palmeira das Missões, Sarandi, Ronda Alta, Rondinha, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Manoel Viana e Alegrete, entre outras, para prestigiar esse momento tão significativo.

