Emocionante: crianças da Guiné Bissau, na África, oram pelo RS

Uma solidaridade que toma conta do Brasil e extavasou para o mundo, o RS recebe ajuda humanitária de todos cantos do país, com doações de alimentos, agasalhos, medicamentos e material de higiene e limpeza. Mas, é nas orações que estão as grandes demonstrações de amor ao próximo, que emocionam o povo gaúcho neste momento de tantas provações.

Crianças da Guiné Bissau, na Costa Ocidental da África, que além do dialeto ofical, também fala a língua portuguesa deram uma demonstração de fé e muito amor ao povo gaúcho. De joelhos, os pequenos fizeram oração sobre a bandeira de nosso Estado emocionando a todos nas redes sociais.

Crianças da Guiné Bissau orando pelo RS

Nas imagens, as crianças do país africano intercedem pelo povo gaúcho com as mãos sobre a bandeira do RS, em um círculo. Em outro momento, os menores aparecem com cartazes em apoio aos moradores afetados pela tragédia com a frase: “Força, Rio Grande do Sul”. E louvam a Deus em seguida.

A Guiné-Bissau faz parte dos países onde o português é língua oficial. Falada nos cinco continentes, a língua portuguesa é a quarta mais falada do mundo, com 261 milhões de falantes, de acordo com dados do Instituto Camões. O crioulo da Guiné-Bissau possui dois dialetos, o de Bissau e o de Cacheu, no norte do país.