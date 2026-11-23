O mercado de veículos novos segue apresentando resultados positivos em Alegrete. Os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) mostram que o município registrou, em outubro de 2026, o emplacamento de 75 veículos novos, estabelecendo um novo recorde mensal no ano.

O resultado supera o desempenho de setembro, quando foram registrados 68 primeiros emplacamentos. A diferença representa um crescimento de 10,3% de um mês para o outro, indicando a continuidade do aquecimento do mercado automotivo local.

Até então, setembro havia apresentado o melhor resultado mensal do ano. Outubro, entretanto, conseguiu superar essa marca, com sete novos veículos a mais registrados nos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs) de Alegrete.

Automóveis lideram os novos emplacamentos

Entre os 75 veículos emplacados em outubro, os automóveis aparecem na liderança, com 29 unidades. As caminhonetes somaram 18 registros, enquanto as motocicletas contabilizaram 13.

O levantamento do Detran-RS também aponta cinco camionetas, três motonetas, um caminhão, cinco reboques e um utilitário.

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A distribuição demonstra a presença de diferentes categorias no mercado local, com destaque para automóveis, veículos de transporte e motocicletas.

Crescimento também na comparação anual

Na comparação com outubro de 2025, o avanço é ainda mais expressivo. Naquele mês, Alegrete registrou 67 primeiros emplacamentos, enquanto em outubro deste ano foram 75.

Isso representa um crescimento de aproximadamente 11,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, com oito veículos a mais emplacados.

Em outubro de 2025, os destaques foram os automóveis, com 14 unidades, as caminhonetes, com 16, as camionetas, com seis, e as motocicletas, com 14 registros.

Os números mostram que Alegrete mantém um ritmo positivo na entrada de veículos novos na frota municipal.

Alegrete já possui mais de 47 mil veículos

O crescimento dos primeiros emplacamentos ocorre em um município que já apresenta uma frota expressiva.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), referentes a julho de 2026, apontam que Alegrete possuía 47.438 veículos registrados.

No mesmo período de 2025, a frota era de 46.669 veículos. Portanto, houve um acréscimo de 769 veículos em um ano, equivalente a aproximadamente 1,6%.

Entre as principais categorias da frota municipal estão 25.505 automóveis, 8.014 motocicletas, 7.519 caminhonetes e camionetas e 1.394 motonetas.

O levantamento também contabiliza 1.207 caminhões, 724 semirreboques e 462 caminhões-trator, além de outras categorias.

Os dados evidenciam a importância do setor automotivo na realidade econômica e na mobilidade de Alegrete, além de apontarem para uma frota que continua crescendo.

Rio Grande do Sul também apresenta números positivos

O desempenho de Alegrete acompanha um cenário de recuperação do mercado automotivo gaúcho.

No acumulado de janeiro a outubro de 2026, o Rio Grande do Sul somou 160.625 unidades comercializadas, conforme os números apresentados para o setor.

Entre os automóveis e comerciais leves, foram 94.836 emplacamentos de janeiro a setembro, crescimento de 7,31% em relação ao mesmo período de 2025.

Outro destaque é o avanço dos veículos eletrificados. De janeiro a setembro, foram 24.010 automóveis e comerciais leves eletrificados emplacados no Estado, alta de 135,14% na comparação anual. Desse total, 13.705 eram modelos 100% elétricos e 10.305 híbridos.

O segmento de motocicletas também apresentou crescimento, com 27.211 unidades no acumulado até setembro, avanço de 1,27%.

O Rio Grande do Sul possui aproximadamente 8,6 milhões de veículos registrados, correspondendo a 6,6% da frota nacional. Apesar da renovação observada no mercado de veículos novos, a idade média da frota estadual é de 19,8 anos, sendo que 41,1% dos veículos têm mais de 20 anos de fabricação.

Mercado local em expansão

Os resultados de outubro reforçam o crescimento dos emplacamentos em Alegrete. Com dois meses consecutivos de resultados expressivos, o município registra uma movimentação positiva no setor automotivo, tanto na comparação mensal quanto em relação ao ano anterior.