Empório da Prado e Empório Lanches – dois empreendimentos em um só lugar

Para quem acompanha o PAT, já se deparou com a apresentação de dois empreendimentos que estão fazendo a diferença e surpreendendo a clientela no Bairro Prado.



Empório da Prado atua no segmento de mercado, padaria, congelados, bebidas, hortifruti, venda de Tri legal, recargas de celular para todas as operadoras e muito mais. Além de todo o mix de produtos, na padaria diariamente, você encontra pães, bolachas quentinhas, pastéis e uma infinidade de delícias que são a verdadeira tentação.



Os proprietários Vilmar e Silvinha Menezes pensando sempre no melhor para seus clientes, agora também são correspondente Bradesco. Uma facilidade para quem precisa efetuar pagamentos e não quer se deslocar até o centro da cidade.



Gostou? Tem mais!



No Empório Lanches, sob o comando da Giulia Menezes e o esposo Marcos Almeida as opções do cardápio são irresistíveis.

Com serviço de tele-entrega, super promoções e lanches tradicionais com aquele toque especial de quem sabe o que faz.



Confira:



• Novidade: Big Bife Empório que serve até 4 pessoas por somente R$ 45,00;



• Novidade: Dog Estufa;

• Doguinho (com calabresa, frango ou salsicha);

• Dogão a partir de R$ 10,00;

• Xis a partir de R$ 16,00;

• Porção de fritas, polenta, anéis de cebola;

• Picados;

• Misto quente;

• Bebidas e muito mais.

Se você ainda não fez o seu pedido, não perca tempo! Experimente!

Empório da Prado:

• Aberto diariamente de segunda-feira a domingo das 8h até às 22h, sem fechar ao meio-dia.

Empório Lanches:

• atendimento a partir das 18h.

Endereço: Praça Marcírio Paim Brites, 140 – Bairro Prado

Telefones/ whatsapp: 9 9663 9650/ 9 9956 3367

Telefone: 3421 2369

Aline Menezes