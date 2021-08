Share on Email

A Empório São Joaquim veio com uma proposta diferenciada para Alegrete em novembro de 2020 e, a casa de carnes acabou se tornando uma referência em qualidade e preço justo.

Pensando sempre no melhor para o cliente, investindo em capacitação e melhor do que isso, com um consultor exclusivo de carnes, o renomado Douglas Parrillero que auxilia os clientes à escolherem os melhores cortes, além de dar várias dicas para o apaixonados por um bom churrasco.

Empório São Joaquim

E agora reinaugura a nova loja para atender ainda melhor os clientes em um espaço pensado e planejado pela Designer de Interiores Ana Carolina Houayek Grierson que traz mais amplitude, espaços que visam setorizar os produtos fazendo com que o cliente tenha a melhor experiência no local.

Novidades da Reinauguração:

•Toda a venda dos dias 4 e 5 de agosto(quarta e quinta-feira) terão 10% revertidas em doações para instituições da cidade;

•As primeiras cinco pessoas que realizarem suas compras na Empório São Joaquim serão presenteadas com uma cuia da Empório São Joaquim;

•Os dois primeiros clientes que realizarem suas compras no valor acima de R$ 50,00 reais da Cervejaria Rastro ganharão um boné da marca;

•As duas primeiras compras acima de R$ 100,00 da Pampa e Brasa ganharão uma Cerveja Artesanal Triple Leopoldina.

E na quinta-feira, as cinco primeiras compras acima de R$ 100,00 ganharão uma taça da São Joaquim!

E claro, aquela promoção que não poderia faltar, nesta sexta, sábado e domingo, promoção de Borrego a R$ 28,99 o kilo.

Então, são muitas novidades nesta reinauguração e você é mais que especial para conhecer o novo espaço.

Os proprietários e sua equipe esperam por você!

Endereço:Av. Tiaraju, 511 Sala 03 – no Edifício Palermo.