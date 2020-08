Empossados novos Secretários Municipais em Alegrete

Compartilhe









NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS TOMARAM POSSE NESTA QUINTA-FEIRA

Nesta quinta-feira, 13, o prefeito Márcio Amaral anunciou os novos secretários da administração que assumirão as vagas que eram ocupadas pelos Progressistas, que deixaram o governo nesta semana. O prefeito agradeceu os secretários que estiveram à frente da gestão pelo comprometimento e empenho em atender às demandas da população.

O ex-procurador geral, José Rubens Rosa Pillar, em nome dos secretários que deixam o governo, agradeceu o prefeito Márcio pela confiança depositada e pela oportunidade de darem sequência ao trabalho iniciado com a ex-prefeita Cleni Paz (in memoriam).

Na Secretaria de Saúde assumiu Haracelli Fontoura, ex-diretora do Fundo Municipal de Saúde entre 2017 e 2020.

A professora Angela Viero, atual diretora da EMEB Lions Clube, será a nova titular da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A pasta de Finanças e Orçamento terá Kátia Martins, atual diretora de Contabilidade, como nova secretária.

O novo secretário de Planejamento é José Luiz Cáurio, ex-gerente geral da Caixa Econômica Federal.

Na Secretaria de Infraestrutura assumiu Mário Rivelino Moura Soares, atual diretor do Parque de Máquinas.

O advogado Paulo de Freitas Faraco, atualmente diretor executivo do Gabinete do Prefeito, é o novo procurador geral do Município.

Também foram anunciados os nomes do novo diretor executivo do Gabinete do Prefeito, Everton Vilaverde; que assume no lugar de Paulo Faraco, diretora do Gabinete do Prefeito, Pollyanna Peres que irá substituir Cleide Cáurio e da assessora do Gabinete do Prefeito, Elci Cardoso.