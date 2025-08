Empregada doméstica, diarista e faxineira: é a mesma coisa ou tem diferença?

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma leitora do Alegrete Tudo fez um apelo sincero e direto à redação: falar sobre a realidade enfrentada pelas trabalhadoras domésticas na cidade. Segundo ela, muitas profissionais são sobrecarregadas, submetidas a tarefas que não fazem parte da função original e, ainda assim, recebem salários abaixo do mínimo.

O relato expõe uma realidade conhecida, porém pouco discutida: o desrespeito às regras que regem o trabalho doméstico, a confusão entre funções como empregada doméstica, diarista e faxineira, além da dificuldade de valorização de uma das profissões mais antigas e essenciais da sociedade brasileira.

Diferença entre empregada doméstica, diarista e faxineira

De acordo com a Lei Complementar nº 150/2015, que regulamenta o trabalho doméstico no Brasil, existem diferenças claras entre as três principais categorias desse tipo de serviço:

Empregada doméstica: trabalha mais de dois dias por semana para o mesmo empregador. Deve ter carteira assinada e receber salário mínimo ou piso da categoria, além de todos os direitos trabalhistas: FGTS, férias, 13º salário, INSS, vale-transporte e jornada de até 44 horas semanais. Suas funções envolvem limpeza cotidiana, cozinha, lavanderia e organização. Faxinas pesadas não estão incluídas em sua obrigação contratual.

Diarista: atua até dois dias por semana na mesma residência, sem vínculo empregatício. É considerada autônoma e o valor do serviço é combinado diretamente com o contratante. Normalmente, a diarista realiza limpeza geral da casa.

Faxineira: realiza limpezas pesadas ou especializadas, como pós-obra, higienização de áreas externas, forros e paredes. É contratada eventualmente e, em geral, cobra valores mais altos devido ao grau de exigência e esforço físico.

Alegrete: baixos valores e sobrecarga

Apesar das regras legais, a prática ainda é muito diferente da teoria em cidades do interior, como Alegrete. Segundo relatos recebidos pelo portal, muitos empregadores exigem que empregadas domésticas realizem serviços pesados, como lavar paredes, forros e quintais, mesmo pagando salários abaixo do mínimo.

A média de diárias na cidade varia entre R$ 100 e R$ 150, mas muitas trabalhadoras recebem R$ 60 ou menos, sendo pressionadas a estender a jornada ou realizar tarefas extras sem adicional.

“Conheço pessoas que fazem tudo em uma casa por meio salário. E ainda precisam limpar forro e lavar pátio. Isso não é justo”, relata a alegretense que por medo de alguma represália preferiu não se identificar.

O que diz a lei

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, tarefas que envolvam esforço extremo ou risco — como limpar mofo, lidar com produtos químicos fortes, ou lavar paredes e telhados — não fazem parte das atribuições da empregada doméstica padrão. Esses serviços devem ser terceirizados ou negociados como funções extras.

A legislação protege o trabalhador doméstico com os seguintes direitos, em caso de contrato com carteira assinada:

Jornada máxima de 44 horas semanais

Intervalos para descanso e alimentação

FGTS obrigatório

Férias + 13º

Proteção contra demissão arbitrária

O descumprimento da lei pode ser denunciado aos seguintes canais:

Disque 100 (Direitos Humanos)

Ministério Público do Trabalho

Superintendência Regional do Trabalho

Profissão essencial, ainda invisível

A desvalorização do trabalho doméstico tem raízes históricas no Brasil e carrega traços de desigualdade social, de gênero e racial. Estima-se que mais de 90% das trabalhadoras domésticas são mulheres, e uma grande parcela se identifica como negra ou parda, segundo dados do IBGE.

Mesmo após avanços importantes, como a regulamentação do trabalho doméstico em 2015, a informalidade e os abusos ainda persistem, especialmente nas cidades do interior.

Informação e respeito: os caminhos possíveis

A criação de uma cultura de respeito e valorização começa pela informação correta, tanto para empregadores quanto para trabalhadoras. Saber o que é ou não obrigação legal, quanto deve ser pago e quais direitos estão garantidos é essencial para que relações mais justas sejam construídas.