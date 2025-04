Empresa cearense que vai construir novo presídio de Alegrete garante início das obras para maio

Já a homologação do certame ocorreu no dia 13 de novembro, se sagrando vencedora a empresa Konpax Construções Ltda.

Em visita ao 3º Festival da Linguiça Campeira o vice-governador Gabriel Souza, tocou no assunto e garantiu o início das obras em Alegrete. A reportagem do PAT contatou a empresa com sede em Fortaleza e obteve retorno de profissionais que já estão em Alegrete, para tramitar questões burocráticas para instalação da empresa no canteiro de obras.

No município, o projeto inicial prevê a construção da casa prisional com 286 vagas, sendo que, a partir das tratativas entre Ministério Público e Polícia Penal, foi deliberado pelo aumento de 102 vagas, totalizando 388. O Presídio Estadual de Alegrete, por sua vez, está sendo reformado, sendo que, somadas, as duas casas prisionais totalizarão, pelo menos, 436 vagas em Alegrete.

O engenheiro responsável pela obra, João Dal Magro, antecipou que o desenvolvimento do projeto foi feito entre janeiro e entrou na fase final esse mês. O cronograma prevê 14 meses para conclusão da nova cadeia.

A obra será erguida às margens da ERS-566, no local denominado “Corredor dos Papagaios”, 500 metros da BR-290, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária de Alegrete. Conforme anúncio, para Alegrete, o governo assinou o contrato da nova Cadeia Pública de Alegrete, com capacidade de 286 vagas e o investimento é de R$ 31 milhões.

No último certame licitatório, a obra da nova cadeia pública tinha o prazo de conclusão para dezembro de 2019, com custo total da obra de R$ 16.152.116,65. Diversos prorrogações de prazos, até uma troca de local do canteiro de obras, desistência da contratada emperraram na obra que não passou de um aterro com estacas.