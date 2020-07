Empresa de Alegrete desenvolve aplicativo para o agronegócio e é destaque nacional

Compartilhe









A Agrare, empresa desenvolvedora de aplicativo para gestão agrícola e pecuária, foi destaque no “Desafio Covid-19: soluções digitais para o agronegócio “, ao apresentar uma solução tecnológica muito fácil de utilizar no dia-a-dia da produção e permitir ao produtor ter melhor rentabilidade no negócio, com informações que ajudarão na melhor tomada de decisão.

O Desafio, em âmbito nacional, foi organizado pela Bayer, Orbia, Sicredi e AgTech Garage e terá um evento de conclusão e apresentação de resultados no próximo dia 6 de agosto.

A empresa está incubada no PampaTec da Unipampa, em Alegrete, e a partir daí se desenvolve para expandir seus negócios de criação de aplicativos voltados ao agronegócio.

Vinte empresas entraram no Desafios e apenas duas foram selecionadas dentre as quais a Agrare de Alegrete. A empresa foi convidada, como destaque, a participar do painel de encerramento, porque a proposta foi aderida por produtores do Brasil diz o empreendedor Engenheiro de Software, Alex Becker.

Agrare Gestor Rural

Agrare é uma plataforma que integra em um único ambiente a gestão da Agricultura, Pecuária e Financeiro, realizando a gestão de uma maneira simples e prática. Em primeiro lugar, diz Alex Becker a Agrare tem um propósito e missão muito clara: Permitir que todos

os produtores do Brasil tenham uma gestão eficaz, com auxílio de uma ferramenta simples e prática a um custo acessível.

Em direção a esse caminho, desenvolvemos uma plataforma única, com sistema web e aplicativo off-line, o qual dá mais agilidade aos produtores na hora de tomada de decisões, além de direcionar os negócios de uma forma mais inteligente.