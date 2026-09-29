Empresa de Alegrete mobiliza colaboradores e leva solidariedade às famílias atingidas no Passo Novo

Em meio aos estragos provocados pelos temporais que atingiram Alegrete nos últimos dias, a solidariedade também tem se multiplicado. Na última segunda-feira (28), uma equipe da CAAL – Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. esteve na Vila do Passo Novo, uma das localidades mais afetadas pelo temporal, levando apoio às famílias atingidas.

A mobilização envolveu colaboradores de diferentes setores da cooperativa, que deixaram suas atividades habituais para atuar diretamente no auxílio aos moradores. Entre as ações realizadas esteve a colocação de lonas em residências atingidas, oferecendo proteção emergencial diante das condições climáticas adversas.

A iniciativa foi destacada pela Defesa Civil, que reconheceu a importância da participação da cooperativa, genuinamente alegretense, no atendimento à comunidade em um momento de necessidade.

União de quatro setores

Sob a coordenação de Lucas Ramos, a ação reuniu colaboradores dos setores de Secagem, Armazenagem, Transporte e Predial.

Do setor de Secagem, participaram Anderson Oliveira, Tiago Martins, Tiago Padilha, Leandro Pinto, Telmo Severo, Clovis Jaques, Tagerson Laxes, Eneir de Avila, Edimar Eggres e Cassio Romário.

Leia mais: Ação das benzedeiras arrecadará alimentos e donativos para moradores do Passo Novo nesta quarta-feira

A equipe de Armazenagem foi formada por Edison Geraldo, Andre da Costa e Robson Luis. Pelo setor de Transporte, participaram Emerson Florindo e Ariel Fagundes. Já o setor Predial contou com Sander da Cruz, Dionatan dos Santos e Carlos Roberto.

A união de profissionais com funções diferentes foi fundamental para que o trabalho pudesse ser realizado de forma conjunta. Cada colaborador contribuiu dentro de suas possibilidades, colocando experiência, disposição e força de trabalho a serviço das famílias afetadas.

Solidariedade na prática

Além do apoio direto aos moradores, a mobilização representa um dos princípios que norteiam o cooperativismo: o interesse pela comunidade.

Mais do que disponibilizar recursos e transporte, a CAAL levou ao Passo Novo pessoas dispostas a colocar a mão na massa e ajudar quem enfrentava as consequências do temporal.

A atuação também reforçou a importância da integração entre os colaboradores. Profissionais de diferentes áreas se uniram em torno de um mesmo objetivo: auxiliar a comunidade e amenizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias atingidas.

Leia mais: Triatletas de Alegrete conquistam pódio e destaque no Mundialito de Osório

A presença das equipes foi recebida com carinho pelos moradores do Passo Novo. Para a comunidade, gestos como esse ganham ainda mais significado diante dos desafios enfrentados após os temporais.

Cooperativismo que chega à comunidade

A ação realizada na segunda-feira reforça uma característica do cooperativismo: a união de esforços em benefício coletivo. Para a CAAL, a mobilização também representa o reconhecimento ao comprometimento de seus colaboradores, que se dispuseram a atuar fora de suas rotinas para atender uma necessidade emergencial da comunidade.

O trabalho desenvolvido no Passo Novo mostra que o cooperativismo não se limita à atividade produtiva. Em situações de dificuldade, a união entre pessoas, equipes e comunidade pode se transformar em ações concretas de cuidado e solidariedade.

A mobilização dos colaboradores da CAAL deixa, assim, uma mensagem que resume o espírito da iniciativa: gente que cuida de gente. Em um momento de dificuldades para as famílias do Passo Novo, a presença e o trabalho voluntário dos colaboradores ajudaram a levar não apenas proteção às residências, mas também a sensação de que a comunidade não está sozinha.