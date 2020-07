Empresa faz teste da Covid em todos os funcionários e sugere que seu exemplo seja seguido

Compartilhe









Empresário de Alegrete realiza testagem em todos os funcionários. Nei Trindade proprietário da Aeronat, disse para reportagem que a intenção é que o seu exemplo possa ser seguido por outros empresários.

Cerca de 15 pessoas realizaram o teste laboratorial que detecta o vírus da Covid-19 no organismo. O resultado vai sair até o próximo sábado.

A Empresa começou em 2002 em São Gabriel. Eles mudaram para Alegrete em 2007 por ser um centro da produção agrícola.

” A iniciativa é para proteger meus colaboradores e os que têm contato com eles para que as demais empresas de Alegrete sigam o exemplo do Marfrig e Aeronat”, comentou.

O número de pessoas positivadas tem aumentado significativamente. O prefeito Márcio Amaral anunciou na noite de ontem um novo Lockdown no próximo fim de semana. Alegrete registra 10 óbitos e 205 casos positivos da Covid-19, conforme boletim epidemiológico da noite de terça-feira.